Um golo de Iñigo Martínez logo aos 7m valeu ao Athletic Bilbao a vitória sobre o Betis de Sevilha por 1-0, em jogo da 30.ª jornada da Liga Espanhola.

William Carvalho, que recuperou de uma longa paragem após lesão, não saiu do banco dos andaluzes, que tiveram o empate na mão nos derradeiros minutos. Porém, Canales desperdiçou uma grande penalidade, rematando por cima da baliza de Unai Simón. Precisamente no lance em que foi assinalada a grande penalidade, o Betis pedia golo.

Já nos descontos, o Athletic quase marcava um golo de antologia num desvio de calcanhar de Asier Villalibre que acabou na barra.

Com este resultado, o Ath. Bilbao é nono, com 42 pontos, enquanto o Betis é 14.º, com 34.