Foram cinco os casos positivos para Covid-19 os detetados nos exames médicos obrigatórios no regresso das equipas da I e II Ligas ao trabalho em Espanha. Recorde-se que no sábado foi divulgado o terceiro caso positivo na principal divisão.

De acordo com uma nota emitida por LaLiga, os jogadores, cuja identidade não foi revelada devido à Lei de Proteção de Dados, encontram-se assintomáticos e com uma carga viral mínima, o que significa que estarão na fase final da doença e que poderão regressar aos trabalhos em breve.

Para já, e conforme está estipulado no protocolo sanitário estabelecido pela Liga Espanhola para a retoma dos treinos das equipas profissionais, estes jogadores ficarão em quarentena, em suas casas, a realizar a mesma atividade física que realizavam até agora, de acordo com as instruções dos seus clubes. Nos próximos dias os atletas serão sujeitos a novos testes à covid-19 e, caso tenham dois exames com resultado negativo, estarão em condições de integrar os treinos nas instalações dos respetivos clubes.

Na nota que enviou à comunicação social LaLiga confirma ainda que oferece às pessoas que convivem com os atletas que deram positivo a possibilidade de, também eles, serem testados para a covid-19.

A Liga Espanhola diz que vai continuar a aplicar de forma escrupulosa o protocolo de regresso aos treinos, aprovado pelo Conselho Superior do desporto (CSD) e pelo Ministério da Saúde, de forma a garantir a máxima segurança a jogadores, treinadores e funcionários dos clubes, numa altura em que ainda permanece a incógnita sobre a data do regresso à competição e mesmo se esta vai mesmo ser retomada.

Ainda este domingo o Ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa referiu que um regresso do futebol em julho ou agosto pode ser uma realidade mas aconselhou cautela e ponderação enquanto não são tomadas decisões.

«Em relação à fase final do futebol, previsto para julho ou agosto, não há nenhuma decisão tomada, é provável que essas datas possam ser cumpridas, mas temos de ser muito, muito prudentes e ver como evolui a epidemia e como corre esta transição para uma nova normalidade» disse Salvador Illa.

O responsável máximo pela saúde em Espanha aguarda para ver como a pandemia vai evoluir no país, e enfatizou mesmo que só na posse de critérios técnicos e depois dos especialistas garantirem que há condições para um regresso em segurança, irá ser tomada uma decisão em relação às competições..

«Temos de atuar com a máxima prudência, e até termos decisões tomadas com base técnica e tendo em conta a evolução das coisas não vamos definir datas nem dar certezas de nada», referiu o Ministro da Saúde de Espanha.