Depois de Nélson Semedo ter quebrado as regras de isolamento social devido à covid-19, o presidente da Liga espanhola ameaçou confinar os jogadores aos respetivos centros de treino das equipas até ao final da prova.

«Esperamos que não tenhamos de chegar a esse extremo. Mas se os jogadores não pararem de ir a churrascos ou a festas, não teremos outra opção», começou por dizer Javier Tebas, citado pelo L’Équipe.

«Nós demonstrámos que confiamos nos jogadores quando desistimos da ideia de não os concentrar nos centros de treino. A única coisa que pedimos em troca é que esta confiança tenha um retorno, que não seja traicionada. Se não cumprirmos as regras não prejudicamos só a La Liga, mas também a saúde das pessoas no geral», atirou.

Além do português do Barcelona, outros jogadores da Liga espanhola foram apanhados a quebrar as regras de isolamento social, como Luka Jovic, do Real Madrid, e Ocampos, Banega, De Jong e Vázquez, do Sevilha.