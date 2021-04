Valência e Real Sociedad empataram esta tarde a duas bolas, no Mestalla, em jogo da 30.ª jornada do campeonato espanhol.

Com Thierry Correia e Gonçalo Guedes no onze – Ferro não saiu do banco –, o clube che teve uma soberana oportunidade para adiantar-se no marcador à meia-hora de jogo, mas Carlos Soler falhou um penálti.

No outro lado do campo, a Real não facilitou e fez o 1-0 aos 33 minutos, por intermédio de Ander Guevara. O médio espanhol assistiu depois Alexander Isak para o 2-0 em cima do intervalo.

Na segunda parte, no entanto, o Valência recuperou e chegou ao empate: Daniel Wass reduziu de penálti à hora de jogo, Gabriel Paulista fez o 2-2 aos 73 minutos, após assistência do português Gonçalo Guedes.

Com este resultado, o Valência segue no 13.º lugar, com 34 pontos, ao passo que a Real está na quinta posição, com 47 pontos.