O Levante, com Rúben Vezo a titular, perdeu esta noite em casa do Celta de Vigo (2-0), em jogo da 34.ª jornada do campeonato espanhol.

Brais Méndez inaugurou o marcador aos 51 minutos, após assistência do incontornável Iago Aspas, e Solari fechou o resultado final à entrada para os últimos 15 minutos.

Com este resultado, o Celta ocupa a nona posição, com 44 pontos, enquanto o Levante é 12.º, com 38.