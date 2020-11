Continua o conto de fadas da Real Sociedad: este domingo, a formação basca venceu no terreno do Cádiz, por 1-0, somou a sexta vitória consecutiva no campeonato espanhol e segurou o primeiro lugar da tabela classificativa.

Na Andaluzia, Alexander Isak, aos 66 minutos, fez o único golo da partida, após assistência de Adnan Januzaj.

A Real segue assim líder da La Liga, com mais três pontos do que Atlético de Madrid, mas também mais dois jogos.

Antes, às 13h00, o Eibar, com Paulo Oliveira no onze titular (Rafa Soares não saiu do banco e Kevin Rodrigues não foi convocado) empatou (0-0) na receção ao Getafe.