O Sevilha empatou esta noite a uma bola na receção ao Valladolid, em jogo da 31.ª jornada da Liga Espanhola.

O português Rony Lopes entrou já nos descontos na equipa andaluz para o lugar do argentino Ocampos, que fez o golo do empate de grande penalidade já perto do final (83m).

O Valladolid marcou na primeira parte por Kiko, aos 23m.

Diego Carlos e Fernando, ambos ex-FC Porto, foram titulares na equipa de Julen Lopetegui, que deixou no banco o ex-portista Óliver e o ex-Sporting Gudelj.

Com este resultado, o Sevilha é 4.º classificado com 54 pontos, menos um do que o Atlético de Madrid, que é terceiro. O Valladolid é 15.º, com 35 pontos.