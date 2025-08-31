Espanha: VAR deu de si e o Barcelona escorrega em Vallecas
Athletic Bilbao derrota o Betis e partilha a liderança da La Liga com o Real Madrid
Com muita polémica à mistura, o Barcelona não passou em Vallecas, onde empatou com o Rayo Vallecano (1-1), um deslize que o destrona da primeira posição na Liga espanhola.
A primeira parte do encontro, referente à terceira jornada da La Liga, disputou-se sem a ação do videoárbitro, devido a uma falha técnica. E foi já perto do intervalo que surgiu o golo do Barça, apontado por Lamine Yamal, na sequência de um penálti duvidoso.
Na segunda parte, já com o VAR ativo, o Rayo Vallecano subiu o nível, empatou por Francisco Pérez (67m) e só não conseguiu a reviravolta porque Joan Garcia esteve inspirado na baliza dos catalães.
O Barcelona cedeu os primeiros pontos da época e perdeu contacto com a dupla da frente, Real Madrid e Athletic Bilbao, que neste domingo venceu na casa do Betis por 2-1.
Para trás, tal como o Barça, ficou o Villarreal, que deixou-se empatar na casa do Celta de Vigo perto do fim, quando Borja Iglesias apontou o 1-1, em resposta ao tento de Nicolas Pépé, a abrir o segundo tempo. Renato Veiga entrou aos 85 minutos, no Submarino Amarelo.
Quanto ao Espanhol saiu por cima de um duelo emocionante com o Osasuna (1-0), graças a um golo de Carlos Romero, ao minuto 52. Na primeira parte, os bascos acertaram na barra da baliza defendida por Dmitrovic.