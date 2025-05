Prestes a terminar a Liga espanhola, vencida pelo Barcelona com uma margem confortável sobre o segundo classificado Real Madrid, já é conhecido o melhor onze da temporada.

Os escolhidos pelos adeptos pertencem na maioria, logicamente, aos dois maiores clubes do país. Tanto Barcelona como Real Madrid colocam quatro jogadores na lista. Iñigo Martínez, Pedri, Lamine Yamal e Raphinha do lado culé e Antonio Rudiger, Federico Valverde, Jude Bellingham e Kylian Mbappé pelos blancos.

Pelo meio, há três intrusos - o guarda-redes Joan Garcia, do Espanhol, Dani Vivian, do Athletic Bilbao, e Álex Baena, do Villareal.

Numa lista mais lata, no plantel da temporada (23 jogadores), nota para outras inclusões como Ivan Ratiu (Rayo Vallecano), Iago Aspas (Celta de Vigo), Isco (Bétis) e Vinicius Júnior (Real Madrid).