Até agora, o Mundial de Clubes juntava apenas os campeões da principal competição continental de clubes e decorria durante a temporada, com a final em dezembro. Mas a FIFA fez uma reformulação do formato da competição, juntando 32 clubes e com lugar em junho de 2025, entre o final da época 2024/25 e o início de 2025/26.

Depois de, nesta terça-feira, a FIFPro e as Ligas Europeias terem apresentado queixa à União Europeia contra a FIFA, devido à sobrecarga no calendário, Javier Tebas, presidente da La Liga, teceu duras declarações contra o Mundial de Clubes.

«Presidente da FIFA [Gianni Infantino], sabe que não vendeu os direitos audiovisuais por causa do orçamento que disse. Sabe que não tem os patrocínios que tinha orçamentado e sabe que as Ligas e o sindicato dos jogadores não querem esse Mundial de Clubes, cancele-o já», afirmou Tebas durante um fórum decorrido em Bruxelas.

«Não é necessário para os jogadores, não é necessário para os clubes, não é necessário para a FIFA, que tudo o que faz é desorganizar. Retirem o que disseram e vamos sentar-nos a negociar. O diálogo e a negociação são diferentes, a negociação termina com um acordo e o diálogo não termina com nada. Estamos a dialogar com a FIFA há anos e tenho a certeza de que vamos chegar a acordos», completou o já habitualmente polémico dirigente.