José Luis Martínez Almeida, alcaide da capital espanhola e fervoroso adepto do At. Madrid, não tem dúvidas que o regresso de Antoine Griezmann é benéfico para o conjunto rojiblanco.

«É uma notícia extraordinária para o Atlético. Para aqueles de nós que torcem por esta equipa, a sua saída não caiu bem, mas, uma vez regressado e com Cholo a dizer que voltará a vestir a camisola do clube, temos de o receber com aplausos e aclamá-lo, embora a sua ida para Barcelona não fosse do nosso agrado», afirmou o governante, citado pelo jornal Marca.

«Espero que aqueles que não estão inteiramente convencidos o recebam em silêncio e que o resto de nós o aplauda. Assobiar um dos nossos nunca é uma coisa boa», completou Almeida.