O diretor desportivo do Barcelona, Deco, diz que o jovem futebolista Lamine Yamal está «contente» no clube e que imagina como difícil uma mudança do internacional espanhol de 17 anos para outro clube.

Com contrato até 2026 e uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros, Yamal tem sido um dos destaques da equipa, foi alvo do PSG e já se traçam comparações com Lionel Messi, que também apareceu ainda muito jovem, no Barcelona. Porém, Deco fala em casos distintos e fases diferentes no clube.

«É normal que um jogador como Lamine ou como outros que temos despertem o interesse de clubes, é normal. Sabemos como é o mercado e como são os clubes. O Lamine é muito jovem, mas é muito maduro para a idade que tem. Imagino e vejo que ele está contente por estar aqui. Tendo pela frente tudo o que tem no Barcelona, atrever-me-ia a dizer que é muito difícil mudar para outro clube. E não é porque sou culé, nem porque sou diretor desportivo do clube», começou por dizer Deco, na primeira parte de uma entrevista ao Mundo Deportivo, publicada esta quarta-feira.

«Um jogador que tem o Barcelona e que pode ter uma história espetacular no clube, não creio que mude por outro. Mas isso é algo que depende de nós. Estamos muito contentes com o Lamine, ele tem de ser valorizado como os demais e deve ir construindo a sua história. Estamos tranquilos, não há nenhuma preocupação neste sentido, mas o clube tem de fazer o que tem de fazer. Nada mais. Por mais que tenhas contratos e cláusulas, o mais importante é que os jogadores se sintam contentes e cómodos e que estejam com vontade de fazer história no clube, é o mais importante», assinalou, ainda.

Questionado ainda sobre as comparações entre Lamine Yamal e Messi, Deco diz que «cada um tem a sua história» e «não se compara». «Mas eu entendo que no Barcelona se faça comparação de jogadores, o futebol é sempre assim. Mas o Lamine é único, tem a sua história de vida e o que tem é a coincidência de estar no mesmo clube que o Leo e de ser precoce na sua aparição, ainda que em situações distintas. O Leo chegou ao clube e entra numa dinâmica de uma equipa mais feita e o Lamine está a fazer parte de uma revolução, de uma reconstrução do clube. São momentos distintos. Não creio que compará-lo com o Leo seja um problema para ele, mas sim um orgulho para ele», assinalou.

Deco foi também questionado sobre o polémico golo anulado a Robert Lewandowski na derrota por 1-0 ante a Real Sociedad, no último domingo, entendendo que há questões que devem ser mais bem esclarecidas quanto ao fora de jogo semiautomático. «Acho que o VAR, e não é por este jogo, ainda não resolveu os problemas que, em teoria, ia resolver. Algumas coisas melhoraram, mas noutras temos a interpretação de uma pessoa. A tecnologia ainda não foi capaz de ficar à frente de uma decisão humana. Continuamos a tomar decisões controversas como a do Anoeta. Não entendo, mas se for semiautomático, não é automático, alguém tem de apertar o botão. Estamos como um carro: não sabemos se é automático, se é híbrido. Há uma coisa que devia ser explicada: porque é que é semiautomático? Estou perdido. Não sei se as botas eram amarelas ou negras, não queremos ir por aí, com desculpas. Mas há uma pergunta: que se passou? Onde está o erro, se é que há um erro? Algo há a explicar, porque estamos um pouco perdidos no que é o fora de jogo semiautomático, se há influência do VAR, se o árbitro não pode fazer nada de verdade», disse, entendendo, porém, que mesmo que o golo tivesse sido validado, nunca era certo que o Barcelona iria ganhar.

«Talvez seria o 0-1 e, da forma como a Real Sociedade estava, fazia-nos o 2-1 e nós marcávamos o 2-2. A verdade é que é um golo anulado e que dizem que foi de forma incorreta. A partir daqui, o futebol deve evoluir, senão estamos perdidos», atirou.