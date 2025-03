Lamine Yamal vive nesta época o Ramadão, que se estende até ao final do mês de março. Em entrevista ao jornal As, o jovem jogador do Barcelona contou como gere período sagrado para os muçulmanos, sem comprometer a vida profissional e a preparação física.

«Hoje levantei-me às quatro da manhã e tomei um bom pequeno-almoço. Assim, posso levantar-me mais tarde do que os outros, porque não tomo o pequeno-almoço com a equipa», explicou.

«Depois vou para o treino e volto para o meu quarto para continuar as minhas orações. E assim sucessivamente até chegar a altura de quebrar o jejum. Os eletrólitos são para me manter hidratado durante o resto do dia.»