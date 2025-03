Rafael Van der Vaart deixou críticas a Lamine Yamal, antes do confronto de domingo entre a Espanha e os Países Baixos para a Liga das Nações.

«Parece que Yamal não se sentiu bem em defrontar Jorrel Hato. Há coisas que me começam a incomodar um bocado: calções um pouco em baixo, não se esforçar muito, gestos um pouco superficiais...» começou por dizer o antigo jogador e atual comentador no canal neerlandês NOS.

«Se és tão jovem, deverias estar contente por cada minuto que jogas com Espanha. Não importa o quão bom és, nessa idade tens de demonstrá-lo a cada minuto e em cada jogo. Mas isso não muda o facto de que Hato simplesmente meteu-o no bolso», finalizou referindo-se ao empate (2-2) na primeira mão dos «quartos de final» da Liga das Nações.

A resposta de Yamal surgiu logo após o apito final. O jovem jogador do Barcelona publicou um post no Instagram com várias fotos do encontro e, inclusive de Van der Vaart, podendo ler-se: «Calções em baixo, um golo, um penálti falhado e meias-finais. Vamos Espanha!», retorquiu.

Van der Vaart não tardou em responder ao jovem prodígio espanhol, deixando-lhe elogios.

«[Lamine Yamal] Não devia preocupar-se tanto com o que diz um ex-jogador que é demasiado gordo. A sua publicação no Instagram não me preocupa. Só espero que ele mantenha os pés no chão. Acho que ele é um jogador fantástico. O golo foi de classe mundial, tal como o jogador. No entanto, aconselho-o a não se preocupar tanto com o que um ex-jogador que está demasiado gordo diz sobre ele. Isso não tem importância nenhuma.»

«Ele tem 17 anos. É muito bom, mas os seus gestos irritam-me um pouco e tenho boas intenções. Quando se recebe tantos elogios aos 17 anos, também se começa a acreditar que o mundo inteiro gira à nossa volta. Se depois temos gestos e pensamos que somos uma espécie de Deus, então podemos tornar-nos pessoas desagradáveis. Só apontei que os seus calções desceram um pouco, estão um pouco baixos demais. Com indiferença», rematou.