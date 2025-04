O extremo do Barcelona, Lamine Yamal, antecipou dificuldades na receção ao Inter de Milão, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões (quarta-feira, 20h00), destacando algumas qualidades da equipa italiana.

«Sabemos que, defensivamente, são fortes. E que a defesa é a sua maior arma. Também são muito rápidos no contra-ataque e têm uma boa equipa. Nós temos de jogar como sempre, para passar a eliminatória», referiu Yamal, que respondeu assim, quando questionado sobre o que é que diria a quem já o vê como um adulto, aos 17 anos.

«Enquanto ganhar, não podem dizer-me nada. Quando me ganharem, sim», disse, apenas.

Garantindo que não tem medo, naquilo que tem sido a sua trajetória, Yamal rejeitou também que sinta pressão quando vai para o campo. «Deixei o medo no parque em Mataró há muito tempo. E não lhe chamaria pressão. Eu desfruto, vejo como algo bom e sinto que tenho de desfrutar do momento», garantiu.

Num momento que provocou algumas gargalhadas na sala de imprensa, Yamal abordou o apagão de segunda-feira, que também afetou Espanha. Ficou mais nervoso com isso, ou fica com uma meia-final de Champions?

«A verdade é que não sabia o que fazer. Vim para a Cidade Desportiva e encontrei-me com vários companheiros. O apagão deixou-nos muito nervosos a todos, respondeu, relativizando as comparações com Lionel Messi. «Não me comparo com ninguém, muito menos com Messi. Deixo isso para vós. Não faz sentido. Tento desfrutar e fazer o meu caminho», afirmou.