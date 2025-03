Aos 17 anos, Lamine Yamal já é uma das grandes promessas do futebol mundial. O jovem do Barcelona, que enfrentará o Benfica na próxima quarta-feira nos oitavos de final da Liga dos Campeões, falou sobre a evolução da carreira e confessou que não se preocupa com estatísticas, mas sim com o espetáculo dentro de campo.

«Mudei muito. Agora estou mais confiante e faço mais coisas do que fazia antes. Antes, jogava mais fácil, fazia o que tinha de fazer em cada momento. Agora tento divertir-me mais, inspirar-me e fazer o que me apetece em cada momento. Acho que jogo com mais confiança», começou por dizer em entrevista à UEFA.

«O essencial é fazer o melhor para a equipa e para mim. Não sou um jogador que olhe muito para os números, jogo para me divertir e para que as pessoas se divirtam. Não olho para o facto de alguém ter mais ou menos do que eu», confessou.

Detentor do título de ‘Golden Boy’, Yamal confessou que com o sucesso dentro de campo veio também uma nova realidade fora das quatro linhas.

«É diferente. Todos os sítios onde vou agora, todas as pessoas que conheço... sei que sabem quem eu sou. Antes podia viajar normalmente de avião e agora é muito complicado passar pelo aeroporto. É algo de que me orgulho, mas ao mesmo tempo também é difícil porque não tenho uma vida normal. Não posso ir passear com o meu irmão ou com a minha mãe para beber um copo. A fama dá-nos coisas boas e coisas más.»

O jovem jogador de 17 anos destacou a conquista do Euro2024 como um marco importante para o crescimento da carreira, em particular o golo que marcou na final frente à França.

«Antes era uma criança, mas desde que ganhei o Euro tudo é diferente. Já não pareço uma criança, estou mais confiante. Quando se ganha um título, todos os jogadores dão mais um passo em frente, e isso nota-se.»

«Lembro-me de alguns momentos do golo contra a França. Vi a bola bater no poste e foi um golo. Lembro-me dos festejos e que a minha mãe estava a chorar nas bancadas», recordou.

Lamine Yamal deixou ainda rasgados elogios ao atual técnico do Barcelona, Hansi Flick, descrevendo-o como uma pessoa «amável» mas «rigorosa».

«É uma pessoa muito simpática, podemos falar com ele. Ele pergunta-nos como estamos, ensina-nos muito, eu aprendi muito com ele. E isso faz com que seja respeitado como treinador e como pessoa. É assim que o vemos, ele é rigoroso, mas ao mesmo tempo sabe compreender o que cada jogador precisa num determinado momento. Quando se trata de conceitos defensivos, ele pede-me algumas coisas, mas na parte ofensiva não me diz muito, apenas que eu goste e pronto. É essa a confiança que ele nos dá».

Por fim, o extremo destacou o sonho que é jogar a Liga dos Campeões e o Mundial.

«Há duas competições em que, se marcarmos um golo, ficamos muito mais felizes do que nas outras, e são a Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo. São as duas competições mais importantes. Quando se toca o hino da Liga dos Campeões, toda a gente fica arrepiada. Marquei contra o Mónaco e contra a Atalanta, e nunca tinha tido essa sensação, apenas no Euro, com o golo contra a França.»

Esta quarta-feira, o craque espanhol prepara-se para mais uma noite europeia, desta vez a contar para os oitavos de final da Champions, frente ao Benfica, na Luz (20h). Acompanhe tudo AO MINUTO no Maisfutebol.