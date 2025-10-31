O Lanús qualificou-se para a final da Taça Sul-Americana, na última noite, após eliminar a Universidad de Chile nas meias-finais da prova com uma vitória caseira por 1-0 no jogo da segunda mão, num jogo em que o lance decisivo teve polémica e envolveu Eduardo Salvio, antigo jogador do Benfica.

O extremo que passou pelas «águias» em 2010/11 e entre 2012/13 e 2018/19, foi titular na partida da segunda mão e esteve na origem do lance que ditou a passagem do Lanús à final da segunda competição de clubes mais importante da América do Sul.

Salvio desviou a bola com a mão perto da área dos argentinos e na sequência do lance, o Lanús saiu para o ataque e acabou por marcar o golo que valeu o apuramento para a final, por Rodrigo Castillo, aos 62 minutos, a passe de Marcelino Moreno.

O vídeo-árbitro ainda analisou o lance, contudo não foi considerado que a ação de Salvio tenha sido ilegal. Antes do 1-0, a Universidad de Chile teve um golo anulado a Felipe Salomoni, num lance que também teve polémica à mistura e em que foi assinalado fora-de-jogo de Lucas Di Yorio. Os chilenos, porém, ficaram a protestar que a bola sai de um adversário antes de Yorio se fazer ao lance. No entanto, assim não foi entendido pelo árbitro, depois de vistas as imagens.

O Lanús acabou por vencer a Universidad de Chile pela margem mínima, após o empate a dois golos no primeiro jogo da eliminatória. Vai defrontar o Atlético Mineiro na final da Taça Sul-Americana, a 22 de novembro.