O Las Palmas venceu em Valência na noite desta segunda-feira, no Mestalla, por 3-2, somando a primeira vitória na liga espanhola, à 10.ª jornada, numa noite em que o avançado português Fábio Silva marcou um dos golos do triunfo dos visitantes.

Thierry Correia foi titular no Valência, Dário Essugo e Fábio Silva alinharam no onze inicial do Las Palmas e o primeiro golo surgiu aos 14 minutos, para a equipa da casa. O antigo médio do Tondela e do V. Guimarães, Pepelu, fez o 1-0 de penálti. Porém, o Las Palmas ainda chegou ao 1-1 na primeira parte, por Álex Muñoz, aos 43 minutos.

Na segunda parte, Fábio Silva, assistido pelo ex-FC Porto José Campaña, fez o golo da reviravolta do Las Palmas aos 53 minutos. A equipa visitante aumentaria a vantagem ao minuto 84, por Alberto Moleiro, sentenciando praticamente o encontro, numa altura em que o Valencia já tinha o português André Almeida em campo (entrou aos 55m) e em que já jogava reduzido a dez jogadores, por expulsão de Pepelu ao minuto 69.

Fábio Silva marca novamente com a camisola do Las Palmas e coloca a equipa na frente, no Mestalla 👏#DAZNLALIGA pic.twitter.com/ypKd0SKrha — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 21, 2024

O Valência ainda reduziu para 3-2 por César Tárrega, em tempo de compensação (90+4m), mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Com a estreia vitoriosa do treinador Diego Martínez, o Las Palmas chega aos seis pontos e é 19.º e antepenúltimo classificado. O Valencia cai para o 20.º e último lugar, também com seis pontos.