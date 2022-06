Apresentado esta sexta-feira como novo treinador do Metz, o romeno Laszlo Boloni não escapou às perguntas sobre a rivalidade do clube com o Nancy, onde iniciou a carreira nos bancos. Ora, na resposta, o vencedor do campeonato português em 2002 comparou a rivalidade à de Sporting e Benfica.

«Já pensei sobre isso, mas eu viajei muito. Conheço o dérbi Nancy-Metz, dizem que é o maior em França. Também vi dérbis Rennes-Nantes, Sporting-Benfica, Sporting-Porto, há grandes dérbis por todo o lado. Mas não é por ter treinado o Sporting que não posso treinar o Benfica. Estive no PAOK e no Panathinaikos. Pessoalmente, quando entro num clube, torno-me o seu primeiro adepto, a 200%, o primeiro a sofrer quando as coisas dão errado. Espero que os adeptos entendam isso. Eu gostaria de ser alguém amado aqui. Mas talvez seja ainda mais importante ser respeitado. Isso já seria suficiente», afirmou o técnico.

Boloni, de 69 anos, estava sem clube desde maio do ano passado, altura em que deixou o Panathinaikos.