O Antuérpia não renovou o contrato com o treinador Laszlo Boloni, que deixa o comando técnico do emblema belga ao fim de três anos.

O clube confirmou o fim da ligação com o romeno de 67 anos, que foi o último treinador campeão nacional pelo Sporting, na época 2001/2002. Em três épocas no Antuérpia, conseguiu o terceiro lugar no campeonato em 2018/2019, o mesmo que ocupava esta época, na qual estava ainda na final da Taça da Bélgica. O país proibiu o futebol até 31 de julho, deixando a época em risco.

Boloni finda a segunda passagem pelo futebol belga, no qual já tinha estado ao serviço do Standard Liége, entre 2008 e 2010. No Antuérpia, treinava os portugueses Ivo Rodrigues e Aurélio Buta.

Além do Sporting, do Standard e do Antuérpia, Boloni já orientou a seleção da Roménia, o Nancy, o Mónaco, o Rennes e o Lens em França, o Al Jazira e o Al Wahda nos Emirados Árabes Unidos, o PAOK Salónia na Grécia e o Al-Khor, no Qatar.