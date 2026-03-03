Laureus: Ousmane Dembélé entre os eleitos para desportista do ano
Avançado francês concorre com Carlos Alcaraz ou Mondo Duplantis
Ousmane Dembélé tem a hipótese de aumentar ainda mais o espólio de troféus pessoal. Após vencer a Bola de Ouro e o The Best, foi nomeado para o prémio de desportista do ano pelos prémios Laureus.
Além do futebolista do Paris Saint-Germain, outras grandes figuras do desporto mundial de outras modalidades foram incluídas.
O tenista espanhol Carlos Alcaraz, além do compatriota Marc Márquez, piloto de Moto GP; o tenista italiano Jannik Sinner; o ciclista esloveno Tadej Pogacar e o saltador sueco Mondo Duplantis.
Uma lista recheada de atletas de elite, cada um na sua especialidade. A eleição será feita pelos membros da Academia Laureus, normalmente antigos atletas, por voto secreto.
🎙️ The Nominees for the Laureus World Sportsman of the Year Award 2026 are:— Laureus (@LaureusSport) March 3, 2026
🔹 @carlosalcaraz
🔹 @dembouz
🔹 @mondohoss600
🔹 @marcmarquez93
🔹 @TamauPogi
🔹 @janniksin #Laureus26 pic.twitter.com/CS3UtHVf5y