Ousmane Dembélé tem a hipótese de aumentar ainda mais o espólio de troféus pessoal. Após vencer a Bola de Ouro e o The Best, foi nomeado para o prémio de desportista do ano pelos prémios Laureus.

Além do futebolista do Paris Saint-Germain, outras grandes figuras do desporto mundial de outras modalidades foram incluídas.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, além do compatriota Marc Márquez, piloto de Moto GP; o tenista italiano Jannik Sinner; o ciclista esloveno Tadej Pogacar e o saltador sueco Mondo Duplantis.

Uma lista recheada de atletas de elite, cada um na sua especialidade. A eleição será feita pelos membros da Academia Laureus, normalmente antigos atletas, por voto secreto.