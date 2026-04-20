Prémios Laureus: Carlos Alcaraz e Lamine Yamal vencem galardões
Cerimónia realizada em Madrid contou com a presença do português Luís Figo
Cerimónia realizada em Madrid contou com a presença do português Luís Figo
Carlos Alcaraz conquistou o prémio de melhor desportista do ano, entregue pela organização Laureus, que distingue anualmente os principais desportistas mundiais.
O tenista espanhol venceu o prémio numa gala realizada em Madrid, Espanha, superando a competição de Jannik Sinner (ténis), Marc Márquez (Moto GP), Ousmane Dembélé (futebol), Mondo Duplantis (salto à vara) e Tadej Pogacar (ciclismo).
Alcaraz vê assim reconhecida uma temporada em que conquistou oito títulos, destacando-se Roland Garros e o US Open, dois dos quatro Grand Slams. Curiosamente, Alcaraz recebeu o prémio das mãos do português Luís Figo e do ex-FC Porto Iker Casillas.
Outro dos galardoados da noite foi Lamine Yamal, extremo do Barcelona que venceu o prémio de jovem desportista do ano.
Carlos Alcaraz is the Laureus World Sportsman of the Year 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/JSqHvfWENV— Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026