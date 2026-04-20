Carlos Alcaraz conquistou o prémio de melhor desportista do ano, entregue pela organização Laureus, que distingue anualmente os principais desportistas mundiais.

O tenista espanhol venceu o prémio numa gala realizada em Madrid, Espanha, superando a competição de Jannik Sinner (ténis), Marc Márquez (Moto GP), Ousmane Dembélé (futebol), Mondo Duplantis (salto à vara) e Tadej Pogacar (ciclismo).

Alcaraz vê assim reconhecida uma temporada em que conquistou oito títulos, destacando-se Roland Garros e o US Open, dois dos quatro Grand Slams. Curiosamente, Alcaraz recebeu o prémio das mãos do português Luís Figo e do ex-FC Porto Iker Casillas.

Outro dos galardoados da noite foi Lamine Yamal, extremo do Barcelona que venceu o prémio de jovem desportista do ano.