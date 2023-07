Lautaro Martínez, o novo capitão do Inter de Milão, confirmou que Romelu Lukaku não atendeu os telemóvel aos companheiros nem aos dirigentes nas últimas semanas, enquanto os nerazzurri tentavam a contratação em definitivo junto do Chelsea e a Juventus também demonstrou interesse no belga.

«Fiquei desapontado, essa é a verdade», afirmou o internacional argentino à Gazzetta dello Sport.

«Tentei ligar-lhe, mas ele não atendeu e fez o mesmo com outros companheiros. Depois de muitos anos e muitas coisas vividas juntos, fiquei dececionado. No entanto, a escolha é dele e desejo-lhe o melhor», acrescentou.

Lautaro Martínez revelou ainda que recusou abordagens da Arábia Saudita neste mercado.

«É verdade, houve ofertas, mas estou feliz no Inter e em Milão. Não tenho motivos para mudar e a minha família pensa o mesmo», sublinhou.

Lautaro, de 25 anos, está a caminho da sexta temporada no Inter. Na última época, marcou 28 golos e deu 10 assistências em 57 jogos.