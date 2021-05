O Inter-Roma de quarta-feira, que terminou com vitória da equipa de Milão, já campeã, por 3-1, ficou marcado por um momento tenso entre o treinador dos nerazzurri e o futebolista Lautaro Martínez.

Lautaro tinha entrado aos 35 minutos da primeira parte para render o lesionado Alexis Sánchez, numa altura em que havia 2-1 no marcador. Contudo, Antonio Conte optou depois por lançar Pinamonti no lugar de Lautaro já na segunda parte, ao minuto 77, num momento que não agradou ao argentino. Isto em vésperas do clássico com a Juventus, no sábado.

Lautaro saiu do terreno de jogo e, a caminho do banco, pontapeou uma garrafa de água, visivelmente insatisfeito com a saída.

«Deves mostrar respeito», disse Conte, como se percebeu por algumas das imagens televisivas que mostraram o momento. Ao mesmo tempo, um elemento do banco do Inter procurou acalmar Lautaro, que atirou ao chão uma segunda garrafa de água após beber.