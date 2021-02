O Inter Milão aproveitou da melhor forma a derrota do Milan nesta jornada para se isolar na liderança da Serie A.

Numa jornada em que tinha, em teoria, o jogo mais complicado do grupo da frente, a equipa de Antonio Conte recebeu e venceu a Lazio por 3-1.

Para isso, voltou a contar com Lukaku em grande destaque. O avançado belga marcou os dois primeiros golos da partida, de penálti, aos 22m, e outro em cima do intervalo; e ainda assistiu Lautaro Martínez para o 3-1, depois de a Lazio ter reduzido por Escalante, aos 61m.

O bis de Lukaku permite-lhe apanhar Cristiano Ronaldo no topo dos melhores marcadores, ambos com 16 golos, mais dois do que Ciro Immobile e Zlatan Ibrahimovic.

Também na noite deste domingo, o Crotone, último classificado, voltou a perder, desta vez em casa, frente ao Sassuolo, por 2-1. Berardi e Caputo marcaram para o Sassulo, enquanto Ounas fez o golo da equipa da casa.