A Juventus empatou a um golo na visita à Lazio, este sábado, no Estádio Olímpico de Roma, num dos grandes duelos da 36.ª e antepenúltima jornada da Serie A italiana, ficando com posição de acesso à Liga dos Campeões em risco.

Com o português Renato Veiga a titular, a Juventus chegou à vantagem já com outro português em campo, Francisco Conceição, que entrou para a segunda parte, mas acabaria por ser substituído ao minuto 86, já com a equipa em inferioridade numérica. Aos 51 minutos, Randal Kolo Muani deu vantagem à equipa de Turim, de cabeça, após cruzamento de Weston McKennie, do lado esquerdo do ataque.

Pouco depois, Pierre Kalulu foi expulso com cartão vermelho direto, aos 60 minutos, por agressão a Taty Castellanos, deixando a Juventus com dez jogadores em campo. Os comandados de Igor Tudor conseguiram aguentar a vantagem até bem perto do final do jogo, mas Matías Vecino, que tinha entrado a meio da segunda parte, fez o 1-1 no sexto dos sete minutos de compensação dados, numa recarga na área. O jogo ainda se prolongou até cerca dos 90+10m, sem mais alteração no resultado.

Com este resultado, a Juventus mantém o quarto lugar, agora com 64 pontos, embora à condição. A Lazio, quinta classificada, também tem 64 pontos. Ambas as formações ficam, porém, à mercê da Roma, que tem 63 pontos e menos um jogo (visita a Atalanta na segunda-feira, 19:45).

No primeiro jogo do dia na Serie A, o Como 1907 recebeu e venceu o Cagliari, por 3-1. Michel Adopo deu vantagem ao Cagliari, aos 22 minutos, mas golos de Maxence Caqueret (40m), Gabriel Strefezza (45+2m) e Patrick Cutrone (77m) valeram a vitória à equipa da casa. Na classificação, o Como 1907 está no 10.º lugar, com 48 pontos. O Cagliari ocupa a 14.ª posição, com 33 pontos, embora à mercê de Parma (15.º) e Hellas Verona (16.º), ambos com 32 pontos e, nesta altura, menos um jogo cada realizado. Este sábado, há ainda um Empoli-Parma (19:45).