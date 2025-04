A tarefa da Lazio era complicada, mas longe de ser impossível: o Bodo/Glimt trazia uma vantagem de 2-0 da primeira mão, disputada na Noruega, e a equipa romana necessitava de dar a volta à situação em Roma.

Durante os noventa minutos, os laziale marcaram um golo por intermédio de Castellanos que parecia curto. Aos 90+3m, Noslin levou o jogo a prolongamento.

No início do tempo suplementar, o português Nuno Tavares saiu em lágrimas do jogo por lesão, mesmo após ter entrado na segunda parte. Pouco depois, Boulaye Dia fez o 3-0 e tudo parecia encaminhado para os italianos.

Porém, Helmersen marcou aos 109 (antes de ser expulso por acumulação de amarelos) e o jogo foi a grandes penalidades. Aí, os nórdicos foram mais competentes com o penálti decisivo de Castellanos a ser defendido por Haikin.

Assim, o Bodo/Glimt fez história ao tornar-se a primeira equipa norueguesa a qualificar-se para as meias-finais de uma competição europeia.

As meias-finais estão decididas: Tottenham-Bodo/Glimt e Manchester United-Athletic Bilbao.