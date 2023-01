A Lazio venceu este domingo na visita ao Sassuolo, por 2-0, em jogo da 18.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

Num jogo em que o guarda-redes português Luís Maximiano voltou a ficar no banco de suplentes da Lazio, os visitantes sofreram um revés ainda no primeiro quarto de hora, com a saída por lesão do avançado Ciro Immobile.

Em cima do intervalo, Mattia Zaccagni, de penálti, adiantou a Lazio no marcador (45+3m).

O resultado foi fixado na segunda parte e em tempo de compensação, pelo ex-FC Porto Felipe Anderson (90+4m).

O resultado dita o regresso da Lazio aos triunfos no campeonato, depois de duas derrotas e um empate. A equipa soma agora 34 pontos, no quinto lugar. Fica, contudo, com mais três pontos e mais um jogo do que Atalanta e Roma (ambos com 31 pontos). O Sassuolo é 16.º, com 16 pontos.