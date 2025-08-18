VÍDEO: «amigável» da Lazio marcado por luta, vermelhos e intervenção da polícia
Jogo de pré-época com o Atromitos, da Grécia, ficou manchado por momentos na primeira parte
De «amigável» não teve nada. O particular deste domingo, entre a Lazio e o Atromitos, da Grécia, ficou marcado por momentos de enorme confusão no relvado e balneários.
No decorrer da primeira parte, Mattéo Guendouzi envolveu-se numa discussão acalorada com Joaquín Marín, após pisar um jogador da equipa grega. Quando a partida retomou, alguns segundos depois, os ânimos voltaram a exaltar-se e as equipas técnicas tiveram mesmo de entrar no relvado para acabar com a confusão.
O argentino Valentin Castellanos, da Lazio, e o brasileiro Mansur, do Atromitos, acabaram por receber um cartão vermelho. De acordo com o jornal Corriere dello Sport, a confusão manteve-se no balneário e obrigou mesmo à intervenção da polícia.
Na segunda parte, com a situação mais serena, a Lazio venceu por 2-0, com golos de Tijani Noslin (76m) e Pedro (90m). O português Nuno Tavares foi lançado aos 57 minutos.
🚨🚨 𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢 𝗦𝗧𝗢𝗣𝗣𝗘́ 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗨𝗡𝗘 𝗕𝗔𝗚𝗔𝗥𝗥𝗘 𝗜𝗠𝗣𝗟𝗜𝗤𝗨𝗔𝗡𝗧 𝗚𝗨𝗘𝗡𝗗𝗢𝗨𝗭𝗜 🇫🇷🥊😱— BeFootball (@_BeFootball) August 17, 2025
La première échauffourée a éclaté à la demi-heure du match amical entre le club italien et le club grec 🇬🇷 d’Atromitos.
Guendouzi a été pris… pic.twitter.com/KIrX5yOB1R