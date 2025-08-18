De «amigável» não teve nada. O particular deste domingo, entre a Lazio e o Atromitos, da Grécia, ficou marcado por momentos de enorme confusão no relvado e balneários.

No decorrer da primeira parte, Mattéo Guendouzi envolveu-se numa discussão acalorada com Joaquín Marín, após pisar um jogador da equipa grega. Quando a partida retomou, alguns segundos depois, os ânimos voltaram a exaltar-se e as equipas técnicas tiveram mesmo de entrar no relvado para acabar com a confusão.

O argentino Valentin Castellanos, da Lazio, e o brasileiro Mansur, do Atromitos, acabaram por receber um cartão vermelho. De acordo com o jornal Corriere dello Sport, a confusão manteve-se no balneário e obrigou mesmo à intervenção da polícia.

Na segunda parte, com a situação mais serena, a Lazio venceu por 2-0, com golos de Tijani Noslin (76m) e Pedro (90m). O português Nuno Tavares foi lançado aos 57 minutos.