Um golo de Ruslan Malinovski, aos 87 minutos, permitiu à Atalanta vencer este sábado na receção à Juventus, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

Sem Cristiano Ronaldo, devido a um problema físico, a Juventus teve Félix Correia no banco de suplentes, num jogo que pode ter comprometido em definitivo as aspirações da revalidação do título para os de Turim.

A Atalanta, com o triunfo, ascendeu à terceira posição, com 64 pontos, por troca com a Juventus, que desceu a quarto, com os mesmos 62 pontos. Caso o Inter de Milão vença o Nápoles, ainda este domingo, a Juventus pode ficar a 15 pontos do líder, quando ficam a faltar sete jornadas para o final da prova.

Nos outros jogos da tarde, a Lazio venceu o Benevento, num festival de golos: 5-3. A equipa romana beneficiou de dois autogolos, de Depaoli (10m) e Montipo (48m), tendo ainda marcado por Immobile (20m), Correa (36m, de penálti) e Immobile (90+6m). Teve, ainda, um penálti desperdiçado por Immobile, aos 55 minutos. Já o Benevento marcou por Sal (45m), Viola (63m) e Glik (85).

O Bolonha venceu o Spezia por 4-1, com golos de Orsolini (12m), Barrow (18m) e Svanberg (54m e 60m). Ismajli marcou para os visitantes (34m).

Este domingo, o Milan já tinha ganho ao Génova.