Tiago Nunes, treinador da LDU Quito, aceitou a pesada derrota no terreno do Palmeiras (4-0), na segunda mão da meia-final da Libertadores, mas não deixou de colocar alguma culpa da eliminação no relvado sintético do Allianz Parque.

«Não conseguimos fazer um bom jogo tecnicamente. Estamos num campo difícil de jogar, um relvado sintético que parece um pátio de colégio… muito rápido e a bola está sempre viva. É complicado para quem não está habituado a esse ritmo de jogo. E acabámos », disse em conferência de imprensa.

«Obviamente que depois de um 3-0 a nosso favor no primeiro jogo, em que conseguimos ser superiores, gerámos expectativa positiva. Penso que a diferença foi que o Palmeiras impôs um ritmo que nos controlou durante todo o jogo e ganhou todos os duelos. O resultado foi justo por aquilo que o Palmeiras produziu», referiu.

Para finalizar, o treinador brasileiro deixou críticas à forma como Abel Ferreira analisou e preparou o jogo da primeira mão, no Equador (3-0).

«No primeiro jogo, o Palmeiras foi no “oba-oba”. O Abel nem sabia o nome dos nossos jogadores. O Palmeiras não respeitou o LDU e o 3-0 foi justo».