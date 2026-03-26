Luxemburgo venceu Malta (2-0) na primeira mão do play-off da Liga C/D da Liga das Nações. Leandro Barreiro, médio do Benfica, foi titular. Já Tomás Sousa, que atua na equipa B das águias, entrou no segundo tempo.

Os golos surgiram apenas na segunda metade.

Vincent Thill, avançado do Mannheim – do terceiro escalão alemão, abriu as contas do jogo aos 47 minutos. Já perto do final do jogo, Tomás Sousa saltou do banco (88m).

Foi já com os dois jogadores das águias em campo que o Luxemburgo dilatou a vantagem. Mathias Olesen, médio dos austríacos do Grazer, estabeleceu o 2-0 final em tempo de compensação (90+3m).

Assim, Luxemburgo leva vantagem para o jogo da segunda mão, que decorre no dia 31 de março.