O internacional belga Leandro Trossard está a contas com problemas disciplinares no Brighton.

O jogador de 28 anos, uma das principais figuras da equipa, saiu mais cedo de um treino sem avisar o treinador quando soube que não iria defrontar o Middlesbrough para a Taça de Inglaterra, no último fim de semana, e vai agora ficar de fora dos convocados para a visita ao Liverpool, no próximo sábado.

«O Leandro não está na lista de convocados para amanhã», disse Roberto de Zerbi esta sexta-feira em conferência de imprensa.

«O Leandro sabe muito bem qual é a minha opinião. No último treino, antes do jogo contra o Middlesbrough, quando ele percebeu que não iria jogar, saiu do treino sem me kdizer nada e isso não é bom», acrescentou, revelando ainda detalhes da conversa com o jogador, que treinou à parte durante o resto da semana.

«Na segunda-feira, conversei com ele e expliquei que não gosto dessa atitude, desse comportamento. Ele sabe muito bem se quer jogar no Brighton comigo, tem de trabalhar muito, tem de correr, tem de estar no caminho certo porque não somos uma grande equipa, um Real Madrid ou Barcelona. Nós somos o Brighton e precisamos de jogadores que trabalhem como os outros», frisou.

Trossard termina contrato com o Brighton no verão, mas o emblema inglês tem opção para estender o vínculo durante mais um ano. A imprensa inglesa noticia o interesse do Tottenham no médio, mas De Zerbi recusou comentar essa possibilidade.

«Não sei acerca do mercado de transferências, se ele quer mudar de equipa ou não. Não é problema meu. Eu sou treinador, só um treinador e o onze inicial, enquanto eu for o treinador, serei eu a decidir», sublinhou.

«Quero ser honesto porque quero ser claro. Estou aberto com ele, estou aberto a dar um passo atrás. Se ele quiser jogar, estou aberto a ouvi-lo, mas ele tem de entender que, comigo, só quero jogadores que trabalhem duro, que joguem a cem por cento pela equipa», concluiu.

Trossard, que esteve presente no Mundial 2022, não joga pelo Brighton desde a véspera de Ano Novo. O médio leva 17 jogos esta época, nos quais marcou sete golos e ainda deu duas assistências.