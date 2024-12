Uma empresa de media fundada por LeBron James, lenda da NBA, perdeu quase 30 milhões de dólares (cerca de 28,5 milhões de euros) no ano passado e está a caminho de perder mais, de acordo com a Bloomberg.

A estrela dos Lakers, de 39 anos, que ganhou quatro títulos da NBA durante a sua carreira, tem-se esforçado por igualar o sucesso vivido no basquetebol com os negócios. A SpringHill é uma empresa de produção de conteúdos audiovisuais cofundado por James e Maverick Carter, em 2020.

A empresa produziu filmes como «Space Jam», «Shooting Stars» e o talkshow «The Shop» mas não tem tido sucesso no aspeto financeiro. Também em 2022 perdeu 17 milhões de dólares e nunca ganhou dinheiro, segundo a Bloomberg.

A empresa concordou recentemente com uma fusão com a Fulwell 73, empresa de produção britânica por detrás da série «As Kardashians» e dos Grammy Awards. A empresa resultante da fusão, que terá 250 empregados, deverá ser rentável no final do próximo ano, após uma série de reduções de pessoal.