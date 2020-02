A Roma de Paulo Fonseca regressou este domingo aos triunfos na liga italiana, com a goleada 4-0 ao Lecce, numa 25.ª jornada com quatro jogos adiados devido ao coronavírus.

O êxito da Roma foi consumado com golos de Cengiz Under, aos 13 minutos, Henrikh Mkhitaryan (37), Edin Džeko (69) e Alexandar Kolarov (80).

Depois de três derrotas consecutivas para o campeonato, que se seguiu a um empate, o conjunto romano, que na Liga Europa venceu os belgas do Gent por 1-0, somou agora o seu 43.º ponto, a três da Atalanta e a 12 do Inter, respetivamente quarto e terceiro, e que têm um jogo a menos, enquanto a Juventus lidera com 60, mais um do que a Lazio.