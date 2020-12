Um golo de Patrick Bamford, aos cinco minutos, de grande penalidade, deu este domingo a vitória ao Leeds United na receção ao Burnley (1-0) em Elland Road, em jogo da 15.ª jornada da Premier League.

A equipa orientada por Marcelo Bielsa confirmou assim o regresso aos triunfos, o segundo consecutivo em casa e em resposta à goleada sofrida por 6-2 em Old Trafford, ante o Manchester United.

O Leeds chega aos 20 pontos e fica, à condição, no 11.º lugar, ainda à mercê do Wolverhampton, que tem os mesmos 20 pontos e menos um jogo (defronta este domingo o Tottenham). O Newcastle tem também menos um jogo e 18 pontos. Já o Burnley, após quatro jornadas sem derrotas – duas vitórias e dois empates – perde de novo e está no 16.º lugar, com 13 pontos. Continua, a par do Sheffield United, com o ataque menos concretizador da Premier League: oito golos marcados.