O Leeds United, do português Hélder Costa, que ficou de fora das opções, venceu este sábado por 3-1 na casa do Blackburn Rovers, em jogo da 41.ª jornada do Championship, a segunda liga inglesa.

Os golos de Bamford (7m), Philips (40m) e Klich (53m) deram a vitória ao Leeds, contra o golo de Armstrong para a equipa da casa (48m).

Com este triunfo, os comandados de Marcelo Bielsa somam 78 pontos e vão manter a liderança ao fim da jornada, mesmo que o West Bromwich, segundo com 74 e menos um jogo (defronta o Hull no domingo) vença.

O Nottingham, com Tobias Figueiredo e Yuri Ribeiro em todo o jogo, Tiago Silva suplente utilizado e ainda João Carvalho e Alfa Semedo no banco, viu a vitória fugir em cima da hora, em casa do Derby County. Lolley, aos 12 minutos, deu vantagem aos visitantes, mas Chris Martin empatou aos 90+6, numa altura em que o Derby já jogava com dez, por expulsão de Waghorn (90+3m). O resultado deixa o Nottingham com 68 pontos, no quinto lugar.

Tudo porque o Fulham, com Ivan Cavaleiro a titular e em campo até aos 70 minutos, isolou-se no quarto lugar com 70 pontos, graças a um triunfo em cima da hora sobre o Birmingham, por 1-0: Onomah, aos 90+5, fez o único golo do desafio.

O Reading, sem Lucas João, lesionado, goleou na casa do Luton Town por 5-0, com destaque para Meité, autor de quatro golos.

Já o Barnsley, de Elliot Simões, foi goleado na deslocação ao Stoke, por 4-0.