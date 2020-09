O Leeds United confirmou esta quinta-feira a contratação de Diego Llorente à Real Sociedad.

O médio espanhol de 27 anos rubricou um contrato válido com o emblema da Premier League até junho de 2024.

Llorente vai ter assim a primeira experiência fora de Espanha, depois de ter representado ainda o Real Madrid, o Rayo Vallecano e o Málaga, além da Real Sociedad. No Leeds usará a camisola número 14 e será companheiro do português Hélder Costa.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of defender Diego Llorente from Real Sociedad