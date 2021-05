O Leeds United impôs, este sábado, uma derrota ao Tottenham, por 3-1, na 35.ª jornada da Premier League inglesa.

Dallas abriu o marcador para a equipa de Marcelo Bielsa aos 13 minutos. Na resposta, Son empatou ao minuto 25, mas Bamford levou os locais a vencer para o descanso, com o 2-1 aos 42 minutos.

Na segunda parte, Rodrigo, avançado ex-Benfica que tinha entrado aos 79 minutos, fechou as contas com o 3-1 ao minuto 84.

O Tottenham regressou assim às derrotas após duas vitórias e um empate e mantém o sexto lugar, com 56 pontos. Está à mercê do Liverpool (54 pontos) e do Everton (52 pontos), equipas que têm menos dois jogos que os spurs. Já o Leeds é nono à condição, com 50 pontos, esperando o que Arsenal e Aston Villa possam fazer nos jogos que têm por realizar.