No jogo de abertura da 12.ª jornada da Premier League, o Chelsea deslocou-se ao terreno do Leicester City e venceu os anfitriões por 2-1. João Félix esteve 80 minutos em campo na vitória que assegurou provisoriamente o terceiro lugar da tabela aos Blues.

Os visitantes começaram a partida da melhor maneira e à passagem do minuto 15 já estavam em vantagem no encontro. Num lance muito atabalhoado, o ex-benfica Enzo Fernández assistiu Nicolas Jackson que, depois de ter feito grande parte do trabalho para a aproximação à baliza, encarregou-se mesmo de finalizar o lance da melhor forma.

Já na segunda parte, o médio argentino esteve novamente em destaque ao marcar o segundo golo da equipa de Londres, aos 75 minutos. Depois de um primeiro cabeceamento defendido pelo guardião dos foxes, Enzo estava no sítio certo para aproveitar a recarga e cabeceou para o 2-0.

Ainda assim, as contas do encontro só ficaram fechadas nos minutos de compensação (90+5m). A partir da marcação de uma grande penalidade, Jordan Ayew fez o 2-1 reduzindo o marcador para a equipa da casa mas, mesmo assim, não foi capaz de evitar a derrota do Leicester no encontro.

Com este resultado, o Chelsea sobe provisoriamente ao terceiro lugar com 22 pontos, já o Leicester segue na 16.ª posição, com dez.

De recordar também que Renato Veiga não saiu do banco de suplentes e que Pedro Neto não constou na lista de convocados, devido a uma provável lesão ainda desconhecida.