Internacional
Há 55 min
Com apenas 501 minutos e um golo marcado, Alisha Lehmann vence dois prémios
Duas distinções votadas pelos fãs do Leicester destinaram-se (inacreditavelmente) à suíça
DS
Duas distinções votadas pelos fãs do Leicester destinaram-se (inacreditavelmente) à suíça
DS
Alisha Lehmann, conhecida futebolista do Leicester, venceu os prémios de melhor jogadora da época e de melhor golo da época, entregues pelo próprio clube.
A votação foi feita online e era destinada a adeptos do clube inglês. Apesar de bastante conhecida (e não apenas pela sua capacidade futebolística), Lehmann foi uma escolha algo polémica dos fãs.
Numa temporada em que o Leicester somou apenas nove pontos e foi despromovido à segunda divisão inglesa, Lehmann esteve em jogo apenas 501 minutos, em nove jogos, e marcou um único golo.
A melhor marcadora da equipa foi Shannon O'Brien, com seis golos em 23 jogos, sendo eleita a melhor jogadora do Leicester... pelas companheiras de equipa. Os adeptos tiveram um juízo diferente.
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