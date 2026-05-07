Alisha Lehmann, conhecida futebolista do Leicester, venceu os prémios de melhor jogadora da época e de melhor golo da época, entregues pelo próprio clube.

A votação foi feita online e era destinada a adeptos do clube inglês. Apesar de bastante conhecida (e não apenas pela sua capacidade futebolística), Lehmann foi uma escolha algo polémica dos fãs.

Numa temporada em que o Leicester somou apenas nove pontos e foi despromovido à segunda divisão inglesa, Lehmann esteve em jogo apenas 501 minutos, em nove jogos, e marcou um único golo.

A melhor marcadora da equipa foi Shannon O'Brien, com seis golos em 23 jogos, sendo eleita a melhor jogadora do Leicester... pelas companheiras de equipa. Os adeptos tiveram um juízo diferente.