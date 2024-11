O futebolista ganês do Leicester, Abdul Fatawu Issahaku, revelou esta quarta-feira que foi submetido a uma cirurgia, afirmando que correu bem e que as sensações são boas após ter estado ao serviço da seleção do Gana.

«A minha cirurgia foi bem-sucedida e só quero dizer-vos que estou bem e que me sinto bem depois da cirurgia, obrigado a todos pelos vossos votos», pode ler-se, numa mensagem publicada pelo antigo jogador do Sporting, na rede social Instagram, acompanhada por uma fotografia em que surge com a perna direita ligada, mais precisamente na zona do joelho.

O atleta não deu mais pormenores sobre o cariz da cirurgia, depois de ter sido fotografado, já na sequência do jogo ante Angola, com uma joelheira. É expectável que o treinador do Leicester, Steve Cooper, dê mais esclarecimentos na quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Chelsea, da 12.ª jornada da Premier League (sábado, 12h30).

Fatawu foi titular e saiu ao intervalo do empate do Gana em Angola (1-1) na passada sexta-feira, em Luanda, para a 5.ª jornada do grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN 2025). O extremo já não foi opção na derrota caseira ante o Níger (1-2), na segunda-feira, na última jornada. O Gana não conseguiu o apuramento, terminando no 4.º e último lugar do grupo F, com três pontos. Do grupo, apuraram-se Angola (14 pontos) e Sudão (8 pontos), também à frente do Níger (7 pontos).