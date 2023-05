Num duelo de aflitos da 34.ª jornada do campeonato inglês disputado esta segunda-feira no King Power Stadium, Leicester e Everton empataram a dois golos.

Calvert-Lewin adiantou os visitantes em cima do quarto de hora, de penálti, mas os anfitriões consumaram a reviravolta pouco depois. Caglar Soyuncu empatou aos 22 minutos e, aos 33, Jamie Vardy colocou o foxes na frente.

Em cima do intervalo (45+9m), James Maddison desperdiçou um penálti.

Já na segunda parte, os toffees chegaram ao empate, por intermédio de Alex Iwobi (54m).

Com quatro jogos por disputar, o Leicester, que soma o segundo empate consecutivo, ocupa a 16.ª posição, com 30 pontos. Com menos um ponto, na penúltima e 19.ª posição, está o Everton.