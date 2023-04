O inglês Dean Smith, de 52 anos, é o novo treinador do Leicester, até ao final da época 2022/23, confirmou esta segunda-feira o clube que disputa a Premier League.

Dean Smith, que esta época já treinou o Norwich, no Championship, assume o comando da equipa em que joga o português Ricardo Pereira e que está atualmente no 19.º e penúltimo lugar do campeonato. Sucede a Brendan Rodgers.

O Leicester soma 25 pontos, menos dois do que o Everton, a primeira equipa em zona de permanência, no 17.º lugar. Faltam oito jornadas, o que significa 24 pontos em disputa.

Quanto ao resto do corpo técnico, Craig Shakespeare volta a um clube no qual já foi adjunto e também treinador principal e quem também chega ao Leicester é o antigo futebolista e já treinador John Terry, que já tinha estado com Dean Smith no Aston Villa.

Adam Sadler (adjunto) e Michael Stowell (treinador de guarda-redes) continuam no corpo técnico.