INCRÍVEL: carta autografada por Michael Jordan leiloada por 750 mil euros
Artigo raro foi muito disputado pelos colecionadores que participaram no leilão
Artigo raro foi muito disputado pelos colecionadores que participaram no leilão
Mais de 884 mil dólares, o que equivale a praticamente 750 mil euros, por uma imagem autografada. Por muito surpreendente que possa parecer, foi esse o valor investido por um colecionador para arrematar uma carta de Michael Jordan, datada de 1986 e que tem a assinatura do antigo basquetebolista dos Chicago Bulls.
O leilão, organizado pela conceituada Heritage Auctions, decorreu em Dallas, no estado norte-americano do Texas, e foi bastante concorrido.
De acordo com uma nota publicada no site da leiloeira, a imagem é uma das 23 assinadas por Michael Jordan em 2006, numa ação promocional pelos 20 anos do lançamento daquela carta colecionável.
A exclusividade e o bom estado de preservação do artigo ajudaram a fazer disparar o seu valor, bem como a popularidade de Jordan, um dos melhores basquetebolistas da história da NBA, prova que venceu em seis ocasiões, todas ao serviço dos Chicago Bulls.