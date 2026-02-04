Mais de 884 mil dólares, o que equivale a praticamente 750 mil euros, por uma imagem autografada. Por muito surpreendente que possa parecer, foi esse o valor investido por um colecionador para arrematar uma carta de Michael Jordan, datada de 1986 e que tem a assinatura do antigo basquetebolista dos Chicago Bulls.

O leilão, organizado pela conceituada Heritage Auctions, decorreu em Dallas, no estado norte-americano do Texas, e foi bastante concorrido.

De acordo com uma nota publicada no site da leiloeira, a imagem é uma das 23 assinadas por Michael Jordan em 2006, numa ação promocional pelos 20 anos do lançamento daquela carta colecionável.

A exclusividade e o bom estado de preservação do artigo ajudaram a fazer disparar o seu valor, bem como a popularidade de Jordan, um dos melhores basquetebolistas da história da NBA, prova que venceu em seis ocasiões, todas ao serviço dos Chicago Bulls.