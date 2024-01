O Leipzig defrontou o St Gallen este sábado, num encontro amigável inserido na pausa de inverno, onde já não esteve presente Timo Werner.

O emblema alemão justificou a ausência do avançado com a iminente saída. «Timo Werner não está convocado para o amigável de hoje, pois está em negociações com outro clube.»

Segundo o The Athletic, o atacante de 27 anos está perto de regressar à Premier League, onde já representou o Chelsea, e vai ter o Tottenham como destino, seguindo emprestado com opção de compra entre os 15 e os 20 milhões de euros.

Werner tem dois golos e uma assistência em 14 jogos pelo Leipzig esta época.

