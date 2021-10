O Leipzig garantiu esta terça-feira o apuramento para a próxima eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer por 1-0 no terreno do Babelsberg, equipa da Liga Regional do Nordeste, a quarta divisão do futebol alemão.

O português André Silva foi titular no ataque do Leizpig, tendo saído aos 69 minutos para dar lugar a Nkunku. O único golo da partida foi marcado antes disso, aos 45 minutos, por Szoboszlai, após assistência de Poulsen.

Nos descontos da partida, Nkunku, que tinha entrado para o lugar de André Silva, ainda fez o segundo golo do Leipzig, que foi anulado por fora de jogo, pelo que o resultado não sofreu mais alterações.

Nos outros jogos, o Hoffenheim não teve dificuldades em vencer em casa o Keil, da II Liga Alemã, por 5-1, enquanto o Hertha Berlim venceu no terreno do Munster, da quarta divisão, por 3-1.

A maior surpresa foi a eliminação do Schalke 04, que esta época disputa a II Liga Alemã, no terreno do Munique 1960, da terceira divisão: o Schalke perdeu por 1-0, num jogo em que jogou quase toda a segunda parte com dez jogadores por expulsão de Thiaw.