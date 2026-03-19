A Federação Alemã de Futebol (FDB) anunciou nesta quinta-feira a convocatória para os próximos compromissos da Seleção A. A grande novidade é a chamada do jovem de 18 anos Lennart Karl.

Karl afirmou-se na equipa principal do Bayern Munique nesta temporada, participando em 13 golos em 33 jogos disputados. Nesta quarta-feira, marcou e assistiu diante da Atalanta.

Segundo Julian Nagelsmann, selecionador alemão, Karl estava a ter... explicações quando soube da notícia.

Quando lhe liguei, ele estava nas explicações e não atendeu logo à primeira. Isso até me agradou. Caso contrário, talvez também lhe tivesse dado uma bronca. Quando finalmente consegui falar com ele, ficou radiante. Por um lado, porque a aula tinha acabado. Por outro, porque agora faz parte da nossa equipa. Não espero milagres dele. Não há pressão sobre ele», disse Nagelsmann.

Jonas Urbig, guarda-redes do Bayern Munique, também é estreante na lista. Anton Stach (Leeds) e Josha Vagnoman (Estugarda) regressam também às escolhas do técnico.

A Alemanha defronta a Suíça no dia 27 de março e o Gana no dia 31, em duelos de preparação para o Mundial 2026.