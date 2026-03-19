Alemanha: Lennart Karl recebe primeira convocatória aos 18 anos
Jogador do Bayern Munique é a grande novidade na lista de Julian Nagelsmann
Jogador do Bayern Munique é a grande novidade na lista de Julian Nagelsmann
A Federação Alemã de Futebol (FDB) anunciou nesta quinta-feira a convocatória para os próximos compromissos da Seleção A. A grande novidade é a chamada do jovem de 18 anos Lennart Karl.
Karl afirmou-se na equipa principal do Bayern Munique nesta temporada, participando em 13 golos em 33 jogos disputados. Nesta quarta-feira, marcou e assistiu diante da Atalanta.
Segundo Julian Nagelsmann, selecionador alemão, Karl estava a ter... explicações quando soube da notícia.
Quando lhe liguei, ele estava nas explicações e não atendeu logo à primeira. Isso até me agradou. Caso contrário, talvez também lhe tivesse dado uma bronca. Quando finalmente consegui falar com ele, ficou radiante. Por um lado, porque a aula tinha acabado. Por outro, porque agora faz parte da nossa equipa. Não espero milagres dele. Não há pressão sobre ele», disse Nagelsmann.
Jonas Urbig, guarda-redes do Bayern Munique, também é estreante na lista. Anton Stach (Leeds) e Josha Vagnoman (Estugarda) regressam também às escolhas do técnico.
A Alemanha defronta a Suíça no dia 27 de março e o Gana no dia 31, em duelos de preparação para o Mundial 2026.
Unser Kader für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana 🤝— DFB-Team (@DFB_Team) March 19, 2026
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🇨🇭🇩🇪 27. März - 20:45 Uhr - RTL
🇩🇪🇬🇭 31. März - 20:45 Uhr - ARD#dfbteam pic.twitter.com/2J3D8WC1Mm