O Lens, do português David da Costa, venceu este domingo na receção ao Bordéus de Ricardo Mangas, por 3-2, em jogo da 24.ª jornada da primeira liga francesa de futebol.

A equipa da casa entrou em força e já vencia por 3-0 aos 26 minutos, altura em que Fofana fez o terceiro golo da equipa do Lens, já após Kalimuendo (10m) e Kakuta (22m) terem feito os primeiros dois golos.

O Bordéus respondeu aos 33 minutos com um golo do ex-Boavista Alberth Elis e ainda fez o 3-2 cedo na segunda parte, ao minuto 53, por Hwang Ui-Jo. Porém, o resultado não mais se alterou.

David da Costa ajudou o Lens nos últimos minutos, ao entrar ao minuto 82. Já Ricardo Mangas entrou no Bordéus ao minuto 86.

Nos outros jogos do dia, o Troyes, com o internacional sub-21 português Abdu Conté em campo nos 90 minutos, perdeu por 5-1 na deslocação ao Brest. A equipa da casa marcou por Satriano (7m e 27m), Honorat (49m e 67m) e por Mounie (82m). O ex-Boavista Adil Rami fez o golo do Troyes (45m).

O Angers, com o internacional sub-21 português Pereira Lage no banco, perdeu por 1-0 na receção ao Estrasburgo: Kévin Gameiro fez o único golo do encontro (11m).

O Saint-Étienne também venceu fora, com reviravolta: 2-1 ao Clermont. A equipa da casa adiantou-se por Hountondji (39m), mas Mahdi Camara (71m) e Kolodziejczak (82m) deram a volta a favor dos visitantes.

Já o Nantes triunfou por 1-0 na receção ao Reims. A equipa visitante ficou reduzida a dez elementos por expulsão de Abdelhamid aos 14 minutos e Moses Simon fez o único golo pouco depois, ao minuto 17.

Já ao início desta noite, o Marselha triunfou por 2-1 na deslocação ao Metz, com golos de Bakambu (26m) e Milik, este um belo golo de 'bicicleta' (82m). Pelo meio, Maiga fez o golo do Metz, aos 52 minutos.

No primeiro jogo do dia, o Mónaco de Gelson Martins não saiu do nulo na receção ao Lorient.

O golo de 'bicicleta' de Milik: