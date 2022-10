O Lens é uma das sensações do campeonato francês nesta temporada e, no arranque da 13.ª ronda, voltou a vencer, desta feita na receção ao Toulouse, por 3-0.

Com o internacional sub-21 português a titular, os anfitriões até desperdiçaram um penálti aos 49 minutos, por Seko Fofana. Mas, depois, seguiu-se o «show» de Lois Openda, avançado belga que foi lançado aos 56 minutos e ainda foi a tempo de completar um hat trick, com golos aos 60, 86 e 90+1 minutos.

O Lens ocupa, à condição, o segundo lugar da liga francesa, com 30 pontos, menos dois do que o líder PSG e mais três do que o terceiro classificado, Lorient, ambos com um jogo ainda por realizar.